Influenciador castanhalense marca presença VIP em famosa festa junina no Maranhão

Henrique Franco, influenciador que viralizou fazendo homenagem a mãe durante ensaio fotográfico de formatura, é o representante do Pará, em meio aos artistas globais, no São João da Thaynara Og. A Redação integrada do O Liberal é a mídia exclusiva do estado a cobrir o evento

Rayanne Bulhões e Thainá Dias