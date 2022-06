Nas fotos da formatura, jovem homenageia mãe que sustentou família com pula-pula no Pará

Um jovem chamado Henrique Franco, de 23 anos, deixou centenas de internautas tocados ao compartilhar um momento emocionante com a mãe, Roseane Ieda. No dia do ensaio fotográfico para a formatura, o universitário homenageou a mãe, que sustenta a família ao trabalhar com um pula-pula para crianças. A demonstração de carinho e gratidão foi registrada e publicada nas redes sociais.

Em entrevista para ao OLiberal.com, Henrique Franco conta que a mãe, Roseane, de 43 anos, sempre tomou a frente das despesas da casa e foi muito independente. O empreendimento dela é conhecido entre as pessoas como “pula-pula da Loura”:

“Minha mãe trabalhava na loja do meu avô, pai dela, mas o empreendimento faliu e ela teve que encontrar outros meios para sustentar eu e minha irmã. Então começou com o pula-pula em 2013 e passou a usar o dinheiro para sustentar a casa e pagar as contas. Além disso, ela também vende bombom, água, brinquedos infláveis e algodão doce enquanto administra o pula-pula na praça perto de casa, aqui em Castanhal”, explica o universitário.

Henrique diz que acompanha a mãe desde o início do empreendimento com o pula-pula. Além de cursar Educação Física na UFPA, ele também é digital influencer e, quando não está trabalhando, costuma ajudar a mãe.

“Eu ajudo a minha mãe desde 2013. Só que há três anos atrás, em 2019, eu comecei a trabalhar como digital influencer. Então, essa também é minha renda agora. Mas em alguns finais de semana eu ajudo a minha mãe. E sempre que tem eventos na praça, pois muitas pessoas vão lá, eu também estou lá ajudando ela”, afirma Henrique.

A homenagem

O jovem conta que planejou a homenagem para a mãe um dia antes de ir fazer as fotos da formatura, que foram produzidas no dia 11/06. Inicialmente, ele queria fazer um cartaz, mas a irmã deu a ideia de usar a camisa “uniforme” do pula-pula.

“O ensaio já estava marcado e eu pensei: ‘tenho que fazer uma homenagem para a mulher que sempre batalhou, lutou para sustentar a minha casa, minha família... Que sempre me ensinou as melhores lições dessa vida, que é ser bondoso, honesto, lutar pelos meus sonhos e nunca pisar em ninguém'. Eu usei a camisa por baixo do terno e foi quando fiz a homenagem”, relata Henrique.

Segundo ele, Roseane ficou muito emocionada e feliz. Mas além dela, todos os colegas que estavam na sala também caíram no choro ao ver o gesto de carinho do universitário para a mãe.

“Eu chorei, ela chorou, assim como todos os formandos que estavam lá, foi lindo. Minha mãe continuou muito emocionada, mesmo quando acabaram as filmagens. A gente fez as fotos e a emoção tomou conta desse momento”, declara.

Confira o momento da homenagem:

