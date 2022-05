De surpresa, influencer do maranhão reforma a casa da mãe em apenas um dia

A influenciadora e decoradora de ambientes Erica Anjos fez muito sucesso no início do mês após reformar a casa da mãe e compartilhar o resultado nas redes sociais. Ela é especialista em realizar transformações e restaurações de ambientes com materiais de baixo custo. Para presentear a mãe, ela resolveu fazer a surpresa e detalhe: tudo em um dia.

“Essa sem dúvidas foi uma das mais lindas transformações que fizemos até aqui. Especial dia das mães em 24 horas, naquele pique, sem ela poder saber de nada, e o resultado foi gratificante”, escreveu Erica, em uma publicação do Instagram.

Segundo a influencer, a ideia de reformar a casa da mãe surgiu após ela ver uma promoção em uma papelaria: “O cliente ganhava dois metros de papel para transformar algo pra sua mãe… Isso me despertou essa ideia de fazer a mudança”, contou. Em tempo recorde, a decoradora fez uma grande mudança no espaço, como presente do Dia das Mães.

Confira o antes e depois da reforma:

