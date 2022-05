Na França, paraense viraliza ao comer neve com ‘farinha baguda’: ‘Vai virar chibé’

Os vídeos produzidos pelo influencer Wendryw Queiroz estão fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Natural de Soure, na Ilha do Marajó, o influenciador mora atualmente em Paris, na França, e tem conquistado a internet ao mostrar de um jeito bem humorado a forma peculiar de falar do paraense e o tecnobrega. Nesta quarta-feira (25), ele conversou com os seguidores do Grupo Liberal no Instagram, e dividiu os “perrengues” chiques - outros nem tanto - que já vivenciou do outro lado do mundo e falou sobre a saudade que sente do nosso açaí.

Acumulando 15,5 mil seguidores nas redes sociais, Wendryw não imaginava que um dia iria virar influencer. Tudo começou quando ele decidiu ir embora do Marajó, no Pará, com a mãe e os irmãos, em busca de novas oportunidades na França. Para matar a saudade da “terrinha”, ele começou a criar conteúdos e não parou nunca mais.

“Teve um dia que caiu um ‘toró’ de neve e comecei a filmar. Passou um menino da rua e eu comecei a falar: "Remo ou Paysandu?”. Ensinei ele a falar "Paysandu" com aquele sotaque [de francês] e [o vídeo] viralizou com 5 mil visualizações”, relembrou.

“Tudo fica mais gostoso com farinha” é o título de um dos vídeos mais acessados de Wendryw. No registro, ele aparece dançando tecnomelody e vestido com a camisa do Pará, enquanto a neve cai e, de repente, sugere que seria bom experimentar o “gelo” com a farinha de mandioca. “Parecia a água do açaí”, brincou sobre o sabor da neve. Veja o vídeo:

Em seu perfil, o influencer costuma criar esquetes de humor com um amigo parisiense, com quem Wendryw contracena o ensinando falar as gírias paraenses, - o que ele chama de “Escola de Malaco”. Apesar das brincadeiras, ele confessou já ter vivenciado muitos “perrengues” logo que se mudou para o país. Confira:

“Não tem um ‘lençol de rede’ para se embrulhar. Não tem farinha, não tem açaí, peixe frito. O povo não sabe o que é 'rock doido’. Por isso, quando as pessoas vêm para cá me visitar e trazem na mala o açaí, faço os meus amigos provarem. A gente junta tudo e faz o ‘pirão’”, disse, aos risos.

(Estagiário Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)