Fenômenos das redes sociais, Yago Mapoua viraliza com ‘bordões’ e comenta ‘treta’ com ex-BBB 22

O carioca, nascido e criado na Rocinha, Yago Mapoua participou da “Live Camarote” realizada no Instagram de OLiberal.com, na noite desta terça-feira (24). Debochado e cômico, o influencer começou a ganhar fama nas redes sociais após gravar vídeos interpretando Dona Hermínia, personagem do ator Paulo Gustavo, e publicar na internet. Acumulando um milhão de seguidores, incluindo celebridades como os cantores Mumuzinho e Perlla, Mapoua é considerada um verdadeiro sucesso entre os internautas.

Assista a live completa:

Após a publicação do primeiro vídeo, em que aparecia reproduzindo uma cena do filme “Minha mãe é uma peça”, Yago não parou mais de viralizar. “Postei o vídeo e, minutos depois, apareceram mais de 30 mil visualizações”, revelou.

Yago conseguiu cativar o público fiel com facilidade. Com a arte de fazer rir - que ele próprio assume ser influência do ‘padrinho’ Paulo Gustavo -, o influencer tem consigo não só a vontade de mudar a própria realidade com o dinheiro que ganha na internet, como também o objetivo de “fazer o bem” para quem assiste do outro lado da tela.

“Recebo muitas mensagens de pessoas agradecendo por terem saído da recepção com os meus vídeos”, disse orgulhoso.

‘Treta’ com ex-BBB 22

Durante o bate-papo, Mapoua falou sobre o descaso feito pela escola de samba carioca Beija-flor e desmentiu a suposta briga com Natália Deodato, ex- BBB 22, que ficou com o seu lugar no desfile. Relembre:

Yago disse que passou a semana toda - que antecede ao desfile de Carnaval - indo no barracão da escola e que, na ocasião, ninguém comentou nada sobre a substituição pela ex-BBB. Minutos antes de entrar na avenida, ele soube da “troca”. “Eu não precisei participar de um reality. Eu quero saber onde está a diferença. O errado foi da escola que não se acertou direito”, afirmou.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)