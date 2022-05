Em live, João ‘The Rocha’ desmente polêmica com Bob Fllay e comenta estreia no teatro em Belém

O comediante paraense João “The Rocha” participou da “Live Camarote" realizada no Instagram de O Liberal.com, na tarde desta sexta-feira (20). Durante o bate-papo, ele contou um pouco da trajetória e a expectativa para estrear um show de stand up no teatro Margarida Schivasappa, do Centur, neste sábado (21). O humorista também comentou as polêmicas que surgem nas gravações do podcast "Pod DALHE", comandado por ele em parceria com o também humorista paraense Epaminondas. De bônus, “The Rocha” desmentiu uma suposta “treta” com o vereador Bob Fllay.

Assista a live completa:

João começou a viralizar nas redes sociais com vídeos de comédia ainda em 2015. De lá para cá, são sete anos de carreira e mais de 165 mil seguidores nas redes sociais. Apesar de já trabalhar com shows de stand up comedy, esta vai ser a primeira vez que o comediante participa de um espetáculo dentro de um teatro de Belém, com Epaminondas e Natto Almeida, que formam o “ShowPitel”.

“Os ingressos [da apresentação] esgotaram no início da semana. O show vai ser diferente dos vídeos que publicamos nas redes sociais. O público vai gostar”, garantiu.

Entre os "feitos" da carreira, o humorista teve a felicidade de abrir um show de Whindersson Nunes, na capital paraense. Entretanto, o verdadeiro sucesso de João está no “humor ácido" e nas entrevistas polêmicas do podcast "Pod Dalhe", que sempre rendem e viralizam nas redes sociais. Uma das entrevistas mais comentadas da produção foi, inclusive, um bate-papo em que Manu Bahtidão acusa Pabllo Vittar de regravar ‘hit paraense’ sem dar os devidos créditos.

“A gente conversou e não sabíamos que ia estourar. Não imaginávamos que ia gerar esse furdunço. A gente nunca se pautou em polêmica nos cortes que viralizaram. Tudo é pautado na zoeira e no humor”, afirmou.

Por falar em “tretas”, João assegurou durante a entrevista, que pelo menos da sua parte, não existe nenhuma desavença com Bob Fllay. “A gente foi se ver pela primeira vez em um jantar que a Manu fez. É uma parada criada e essa história já foi desmistificada. Ele, talvez, seja a única pessoa que mantém essa teoria. Não existe rivalidade. Eu sou humorista e ele é vereador. Eu sempre zoei político", finalizou.

Próxima live

Na próxima segunda-feira (23), a entrevista será com Bruno Diferente, às 17h, no Instagram do O Liberal.com.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)