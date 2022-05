Showpitel comemora três anos com show no teatro

Neste sábado, 21, Epaminondas, Natto Almeida e João The Rocha comemoram três anos de Showpitel. O espetáculo de stand up comedy estará pela primeira vez em um teatro de Belém, o Margarida Schivasappa, do Centur, a partir das 20h30. “O show não vai ser só mais uma apresentação nossa de stand up, é um especial contando mais ou menos nossa trajetória também, de como surgiu e o que aconteceu nesse meio tempo em forma de piada”, antecipa Natto.

“O espetáculo não é roteirizado propriamente dito, mas nossos textos se interligam, cada um fica responsável por sua parte, mas no final a gente tenta sempre alinhar a melhor maneira de cada um entregar melhor o seu trabalho ao público”, acrescentou.

Em 2019, o trio começou a realizar apresentações semanais em Belém e Região Metropolitana, em muitas delas com ingressos esgotados. Somando quase 500 mil seguidores nas redes sociais, Epaminondas, Natto Almeida e João The Rocha também investem em audiovisual para as plataformas. As produções de vídeo deles ultrapassam 1 milhão de visualizações somando YouTube, Facebook e TikTok.

“Todos nós já fazíamos comédia, mas com outros comediantes, foi quando a gente percebeu que nós três pensávamos mais parecidos e podíamos tocar juntos a ideia pra frente”, relembra o humorista.

Eles também já fizeram participações em shows de Whindersson Nunes, 4 Amigos e Murilo Couto, além de participarem do The Noite, de Danilo Gentili, e Legendários, de Marcos Mion.

Agora, abrem a temporada de show próprio. “A gente sempre define o Showpitel como uma festa de aparelhagem, sem aparelhagem, a gente fala das coisas mais absurdas do cotidiano, como também situações pessoais, mas sempre com uma dose de humor sarcástico, então quem for, não vá esperando uma célula”, contou.

Mesmo que pareça pouco o tempo que eles estão juntos, os três somam nessa estrada grandes histórias. A química entre eles é algo que pode ser sentido dentro e fora dos palcos. E a relação é tão intensa, que quando uma piada não está legal, rola o exposed. “Com toda a certeza, além de amigos, somos colegas de trabalho, e todos irem bem, com certeza é o melhor pra todos, então sempre tem uns feedbacks, um ajuste numa piada, a gente mesmo muitas vezes ajuda na construção do zero da piada do outro”, explica Natto.

Agende-se

Showpitel no Teatro

Data: sábado, 21

Hora: 20h30

Local: Teatro Margarida Schivasappa - Avenida Gentil Bitencourt, 650, Batista Campos

Informações: 91 98352-7016