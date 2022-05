Les Rita Pavone convida Pegando a Beira e DJ Raul Bentes

Hoje, 20, o Les Rita Pavone volta aos palcos. Após cinco meses trabalhando na produção e gravação de seu primeiro disco “El Baile Rock”, a banda volta a fazer shows. O “Les Rita Convida Pegando a Beira” será no Espaço Cultural Apoena, a partir das 20h. Além da banda Pegando a Beira também participa do show o DJ Raul Bentes.

Esse show marca a despedida do Les Rita Pavone de um ciclo de carreira, para iniciar uma nova etapa com foco no lançamento do disco. Passeando por diversos gêneros e com um repertório variado, a banda teve início em uma troca de experiências entre amigos.

VEJA MAIS

Ao longo das suas trajetórias, os integrantes do Les Rita Pavone somaram conhecimento que foram levados para esse projeto. No repertório, músicas brasileiras e os clássicos da canção internacional, de MPB ao rock britânico dos anos 90.

“A festa é a volta dos nossos shows. Estamos há quase dois anos sem tocar e convidamos essas atrações para fazer parte da festa. O nosso trabalho vai ser lançado em singles, aos poucos. Porém, vamos fazer esse show antes de começar a trabalhar esse disco”, contou.

A banda Pegando a Beira abre a noite musical. O projeto reúne o músico, produtor e compositor Lelo Carvalho, que atuou durante anos na banda Reggaetown; o baterista Mariano Junior e o baixista Henrique Maia, que usam as suas influências da guitarrada no repertório. Os Mestres da Guitarrada, Curica, Al do Sena e Vieira influenciaram o Pegando a Beira, que ainda leva para o público alguns clássicos contemporâneos do gênero como “Mestre Alcindo” e a mega dançante “Nai”. Inclusive, essas canções fazem parte do EP do grupo, “Pegando a Beira”, lançado em 2020.

Completando o line up, o DJ Raul Bentes vai mandar os clássicos do Brega, Tecnobrega e marcantes. “Vou fazer um set com o habitual que rola pelo Apoena, muita música paraense, Licumbe, Lambada, Flash Brega, Tecnobrega, mas também eu vou explorar um pouco mais da minha veia latina. Uma combinação de música latina com batidas mais modernas e mais dançantes, que dão um outro ritmo na pista e possibilita que a galera dance tanto junto quanto separada”, antecipou o DJ.

“Aquele é um ambiente que a música paraense é muito valorizada, então é inevitável não tocá-las. Essa mistura é aproveitada com as bandas Les Rita Pavone, que é uma parada mais alternativa, e Pegando a Beira, que tem a guitarrada como fonte de inspiração para as músicas. A gente tenta fazer essa conexão”, acrescentou o DJ.

Agende-se

Les Rita Convida Pegando a Beira

Atrações: Les Rita Pavone, Pegando a Beira e DJ Raul Bentes.

Data: hoje, 20

Hora: 20h

Local: Espaço Cultural Apoena - Antônio Baena Esquina com a Duque n 450