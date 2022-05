Simone Almeida festeja aniversário com programação especial

Simone Almeida completa mais um ano de vida em cima do palco. A cantora paraense se reúne com outras vozes para comemorar a passagem para idade nova amanhã, 21. O show, que será no bar Municipal, terá as participações de Ana Selma, Deyse Addario, Katarina Ávila, Lucinnha Bastos, Mahrco Monteiro, Nilson Chaves, Renata Del Pinho, Ruan Lennon e Ziza Padinha.

“Farei um show com músicas dos meus CDs, do cancioneiro popular brasileiro e mostrarei dois do meu novo trabalho, o EP Leve, que será lançado em breve. Cantarei a música de trabalho o EP, ‘Você corre tanto’, da cantora paraense Simone Carvalho e Rafael Gabriel e a música ‘Céu estrelado’, letra que fiz inspirada em um momento meu com minha filha Beatriz Almeida, em parceria com o Renato Rosas, que fez a melodia”, antecipa a artista.

VEJA MAIS

O início da carreira de Simone Almeida foi em um coral. São quase quatro décadas presenteando o público com a sua música. “A minha trajetória é de fidelidade ao que eu acredito, sempre prestigiando os compositores paraenses, mas não esquecendo de outros grandes compositores de todas as partes desse nosso Brasil.

Uma trajetória de luta e resistência em meio ao caos em que se encontra uma parte da nossa MPB. Acho que o que deve ser mais importante para um artista é o legado que ele deixa e não somente a fama. Ser referencial de dedicação ao que se faz com um bom resultado é o melhor reconhecimento desse esforço em qualquer profissão”, explica Simone.

“Fiquei um tempo grande sem gravar um novo trabalho, por conta de vários obstáculos que apareceram. Mas, agreguei muitas pessoas ao meu trabalho durante todos esses 36 anos de estrada, aprendi e continuo aprendendo, e sempre agradecendo a Deus por esse dom; a eles por terem construído essa trajetória junto comigo, principalmente meu esposo Fernando Dacko, que é compositor de algumas canções que fazem parte dos meus CDs, meu técnico de som, diretor da grande maioria dos meus shows e produtor dos meus últimos trabalhos

ainda por lançar. Além de ser o amor da minha vida! Espero que a nova geração ouça falar de mim como uma artista que se reciclou, mas não abriu mão da qualidade da música que apresentou e foi fiel à sua aldeia”, acrescentou.

O último aniversário da cantora foi comemorado com uma live solidária aos profissionais da noite paraense. Na ocasião, em decorrência da pandemia de covid-19, ela reuniu convidados com uma transmissão ao vivo no Facebook. Com o retorno das atividades presenciais, Simone Almeida leva algumas dessas participações para o show de amanhã.

“Eles são amigos queridos, que já estiveram no palco comigo em outras ocasiões, os quais eu admiro e respeito muito a arte que fazem e pelo que representam pra música do Pará e do Brasil, com destaque pra minha irmã, Ana Selma, que já canta comigo desde a infância (risos)”, contou a artista.

Simone antecipa que a música não pode faltar no seu show é a ‘Meu grande amor’, de Eudes Fraga.

Agende-se

Aniversário Simone Almeida

Atrações: Simone Almeida, Ana Selma, Deyse Addario, Katarina Ávila, Lucinnha Bastos, Mahrco Monteiro, Nilson Chaves, Renata Del Pinho, Ruan Lennon e Ziza Padinha.

Data: sábado, 21

Hora: 21h

Local: Bar Municipal - R. Municipalidade, 1643 - Umarizal, Belém

Informações: 91 98159-9624