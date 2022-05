O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste sábado (21)

Vinil

| O quê: comemoração de 1 ano do projeto Rock no Vinil

| Onde: Manga Pub (Av. Cmte. Brás de Aguiar, 492)

| Hora: 15 horas

| Informações: @mangapuboficial

Carimbó

| O quê: Roda de carimbó com os grupos Frutos do Pará, Regional Tarubá, Grupo Sancari e Grupo Parananin

| Onde: Vila Container (Av. Magalhães Barata, 62)

| Hora: A partir das 16 horas

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Marcantes

| Informações: @vilacontainer

Autoral

| O quê: Baile do Boto com Jorginho Gomes & Banda e DJ Me Gusta

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: A partir de R$ 15

| Informações: @espaco_cultural_apoena / 98213-6071 / 98158-0829

Discotecagem

| O quê: Discotecagem dos DJs Jeff Douglas e Akhácio e apresentação de Sidou e Layse

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 19h30

| Informações: @casa.namata

Seresta

| O quê: Show Beneficente da Jovana com Félix Robatto, Kim Marques, Afonso Cappelo, Bruno Benitez, Banda Na Cuíra e Lucyan Costa

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354)

| Hora: A partir das 21 horas

| Informações: (91) 98032-5701 e @casadaserestabelem

MPB

| O quê: Show em comemoração aos 25 anos de Simone Almeida com convidados

| Onde: Bar Municipal (R. Municipalidade, 1643)

| Hora: A partir das 21 horas

| Informações: @simonealmeida2 / (91) 98159-9624

Manga Rock

| O quê: Shows de Marcelo Kahwage, Markinho e Karla Souza

| Onde: Manga Jambu (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: 20h

| Gênero: Pop Rock

| Informações: @mangajambubar

Indie Rock Fest

| O quê: Indie Rock Fest - Noite de tributos a bandas indies feito pela banda Cornerstone - Tributos: Arctic Monkeys, The Strokes, Two Door Cinema Club, Interpol, Vivendo do Ocio, Selvagens à Procura de Lei, Kings of Leon e Franz Ferdinand.

| Onde: Studio Pub (R. Pres. Pernambuco, 277)

| Hora: A partir das 20h

| Ingresso: A partir de R$ 15 (vendas na bilheteria do Studio Pub e no site do Sympla).

| Gênero: Cover

| Informações: @studiopubbelem.

Jazz

| O quê: Show de Delcley Machado e convidados

| Onde: Savieira (Rua dos Tamóios, 1587)

| Hora: A partir das 22 horas

| Gênero: Jazz

| Informações: @savieira.cultural

Mistura

| O quê: Mistura Oficial com shows de Willian Cezar e Christiano e Suanny Batidão

| Onde: Cervejaria Oficial (R. Antônio Barreto, 1176).

| Hora: 22h

| Gênero: Brega, Forró e Sertanejo

| Informações: @oficialumarizal / (91) 98260-0374 ou 98401-6787

TEATRO E DANÇA

Cuíra

| O quê: O Grupo Cuíra apresenta o espetáculo “Joana”

| Onde: Casa Cuíra (Rua Dr. Malcher, 257)

| Hora: 20 horas

| Quando: Nos dias 21, 26 e 27 de maio

| Ingressos: R$ 30 (vendas no Sympla)

Romeu e Julieta

| O quê: O grupo Teatro de Apartamento apresenta a peça “Romeu e Julieta”

| Onde: Trav. Curuça, 315

| Hora: 20 horas

| Quando: Nos dias 21 e 2e de maio

| Ingressos: A partir de R$ 25 (vendas no Sympla)

| Informações: @teatrodeapartamento

EXPOSIÇÕES

Desnudo

| O quê: Exposição "Caboclos da Amazônia - Arquitetura, Design e Música"

| Onde: estacionamento do Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário (Belém)

| Hora: De terça-feira a domingo, das 16h às 22h

| Quando: Até 19 de junho de 2022

| Ingresso: gratuito

Vestígios

| O quê: Exposição "Vestígios” de Laercio Esteves

| Onde: Casa Soma (Travessa Capitão Pedro Albuquerque, 395)

| Ingresso: gratuito

| Informações: @casasomacultural

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Ananindeua

| O quê: A mostra “A Arte De Quem Faz Acontecer” está em exposição

| Onde: Shopping Metrópole Ananindeua (Rodovia BR 316, nº 4.500)

| Hora: Seg a sábado: 10h às 22h; aos domingos: 12h às 22h

| Quando: Até 29 de maio

Fronteira

| O quê: Geraldo Teixeira apresenta a exposição “Fronteira”

| Onde: Espaço Cultural Silveira Athias (Av. Alcindo Cacela, 1858)

| Hora: Das 9 às 17 horas, mediante agendamento

| Quando: Até 3 de junho

| Informações: O agendamento pode ser feito através do e-mail: evento@silveiraathias.com.br.

LITERATURA E ARTE

SESSÃO DE AUTÓGRAFO

| O quê: Relançamento do livro "Ínfimas Infâmias" do escritor Felipe Ribeiro

| Onde: Espaço Cultural Ná Figueredo (Avenida Gentil Bittencourt, 449)

| Hora: 19 horas

| Informações: @nafigueredo

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br