Designer paraense reúne música, objetos e arquitetura da Amazônia em exposição

A atmosfera musical do Pará, objetos, arquitetura e design de interiores de localidades do estado compõem a exposição “Caboclos da Amazônia - Arquitetura, Design e Música” do designer paraense Carlos Alcantarino. A exposição abre nesta sexta (20) e fica até 19 de junho, no estacionamento do Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário, em Belém (PA). A visitação é de terça-feira a domingo, das 16h às 22h.

Carlos Alcantarino explicou que a exposição surgiu a partir de um outro trabalho, que seria a elaboração de um livro, mas com a chegada da pandemia do novo coronavírus os rumos mudaram e foi criada a exposição. E para a construção deste trabalho o designer percorreu por algumas localidades do estado, principalmente a ilha do Marajó.

E durante a expedição, o artista foi coletando imagens e objetos que resultaram na mostra. A exposição ocupará uma tenda de 20 metros quadrados, com espaços temáticos que reunirão cerca de 400 peças que reproduzem a atmosfera das cidades do interior paraense. São objetos e reproduções artísticas do cotidiano do “caboclo” amazônico como: o assoalho alto para fugir da maré cheia, o colorido das salas, o carrinho de raspa-raspa passando na rua e as pinturas de embarcações.

A tenda abrigará oito salas, onde estarão distribuídas as peças. No hall, as folhas espalhadas no chão, o som de bichos e as pinturas da parede simulam o clima da floresta. Na sala das letras, será possível conhecer um pouco mais do trabalho dos “abridores de letras", como são chamados os pintores de embarcações esmerados em caprichar na pintura de frases.

Alcantarino também vai apresentar uma sala com a atmosfera musical que embala a cultura do Pará. Ritmos diversos como carimbó, guitarrada e festa de aparelhagem estarão presentes.

No espaço de objetos, terá um expositor ao longo de toda a parede, confeccionado em tábuas de construção, que mostra instalações utilizando objetos, tais como: carrinho de raspa-raspa, garrafadas com ervas do mercado Ver-o-Peso e Pipas, entre outros.

E tem também o espaço de interiores, onde terão totens servindo de suporte para fotos em backlight dos interiores das casas caboclas. Painéis de tecido com estampas diversas complementam essa sala. Esse espaço acentua o exagero das cores e a quantidade de informação na decoração das casas por onde o designer passou.

“A exposição é esse novo olhar sobre as coisas corriqueiras, comuns que a gente tem no Pará, que é a arquitetura natural do caboclo, o design natural do povo mais simples. Acho que tem uma estética e cultura muito interessantes. Intuitivamente, criaram toda uma arquitetura local, no design e na música também. O Pará tem uma cultura muito rica”, aposta o designer.

O designer é paraense, mas está radicado no Rio de Janeiro há cerca de quarenta anos. Nas visitas ao Pará, reuniu suas impressões sobre a Amazônia ao percorrer cidades do Marajó, como Afuá, e a ilha do Combu, em Belém. E a expectativa é que os paraenses se vejam nos cenários da exposição.

Como parte do projeto, será feita parceria com algumas escolas para que os estudantes da rede pública visitem a exposição, uma forma de fomentar a criação de plateia nos museus, galerias e demais espaços. Haverá visita guiada, com palestra do arquiteto Alexandre Siqueira.

Serviço:

Exposição ``Caboclos da Amazônia - Arquitetura, Design e Música”.

De 20 de maio a 19 de junho, no estacionamento do Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário, em Belém (PA).

Aberta à visitação, de terça-feira a domingo, das 16h às 22h.