VÍDEO: Humorista paraense erra ditado popular e viraliza na Web: ‘Piscina cheio pro inimigo’

Um vídeo dos humoristas Bruno Diferente, Epaminondas e João The Rocha viralizou na Web e divertiu vários internautas. O registro mostra os três comediantes conversando durante a gravação do podcast “Pod Dalhe” e, para a surpresa de todos, Bruno acaba errando um ditado popular muito conhecido. Nessa hora, os amigos não perdem a oportunidade de transformar a situação em uma grande brincadeira.

No momento que está comentando sobre um assunto sério, Bruno Diferente tenta pronunciar um ditado popular e erra. “É como diz aquele ditado, ‘mente vazia é piscina cheio pro inimigo entrar’, começa. E os amigos, ao perceberem o equívoco, caem na risada e passam a fazer piada com a situação.

Na Web, várias pessoas se divertiram muito com o vídeo e passaram a mandar suas próprias versões do provérbio popular: “Mente vazia, vazia ou pelo meio? O diabo na reta, minha mente sem freio”, escreveu uma fã. “A mente do diabo é a vazia da piscina cheia”, escreveu um outro. “Oficina da mente do diabo é a cabeça da piscina vazia”, comentou um seguidor.