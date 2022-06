Thaynara OG recebe convidados do São João da Thay com jantar especial

Uma deliciosa noite de boas vindas, assim se resumiu o primeiro evento oficial do São João da Thay 2022, em São Luís, no Maranhão (27). O evento, idealizado pela influenciadora maranhense Thaynara OG, acontece desde 2017 e tem toda a renda revestida para a Unicef Brasil. Artistas como Luiza Martins, Marcella McGowan, Sérgio Marone e Lore Improta marcaram presente em uma noite regada da música popular maranhense, apresentações folclóricas e muita cultura.

A anfitriã da noite, Thaynara OG, comentou sobre a importância do momento para todos os convidados. “É uma honra abrir as portas da minha cidade pra vocês e engajar esse evento tão importante com a causa nobre que ele carrega. Vamos fazer o impossível para que todos tenham uma ótima experiência, agradecer meus embaixadores que também contribuem por essa festa. Ninguém faz nada sozinho. O 'São João da Thay' é uma festa de amizade sincera porque sem meus amigos, eu não conseguiria. E agradecemos pela força da imprensa”, agradeceu a influencer.

A musa Mileide Mihaile, que também marcou presença na noite, destacou não só a importância de engajar causas sociais mas também sobre o carinho que sente por Belém do Pará. “Já fui inúmeras vezes em Belém, eu adoro essa cidade. Inclusive há uma grande conexão do povo paraense e maranhense, os costumes, a energia, a culinária. Nossa, uma grande emoção estar aqui hoje”, concluiu Milaide.

Vale destacar que a grande noite do São João da Thay acontece amanhã (28), a partir das 20h no Sebrae de São Luís e vai reunir grandes nomes da música como Glória Groove, Zé Felipe, Juliette, Lucy Alves e muito mais.