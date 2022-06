Thaynara OG reúne convidados do São João da Thay em feijoada especial

Os preparativos para o São João da Thay 2022 seguem a todo vapor em São Luiz no Maranhão. Este grande evento que mistura cultura e solidariedade realizado há xxx pela influenciadora Thaynara OG tem toda a renda revestida para a Unicef Brasil. No início da tarde desta terça-feira, 28, os convidados participaram da “Feijoada da Thay”, almoço que faz parte da programação e que reuniu famosos ao som do grupo de pagode Argumento.

Segundo a influencer, a feijoada é um momento de celebração antes da grande noite.

O humorista Tokinho foi uma das celebridades que marcaram presença na feijoada. “Hoje é dia de ficar fortinho com essa feijoada porque a noite vai ser longe e tem que aguentar esse pique. Estou muito feliz por estar aqui vivendo meu primeiro ano de São João no Maranhão”, comemorou.

A professora e ex-BBB Jessilane, que também foi convidada especial, destacou a importância de enfatizar a solidariedade. “É um evento muito importante não só pela representatividade cultura mas principalmente pela causa que carrega, que possamos cada vez mais estar engajados nesses projetos”, destacou.

A grande noite do “São João da Thay” é nesta terça-feira, 28, no Multicenter Sebrae. A partir das 18h, a festa vai reunir grandes nomes da música brasileira como Glória Groove, Felipe Araújo, Lucy Alves e Zé Felipe.