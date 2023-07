Lene Sensitiva relembra previsão: filho de Mel Maia com MC Daniel vai nascer com DIU na mão

A vidente Lene Sensitiva voltou a chamar a atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (28) ao relembrar uma previsão que havia feito anteriormente. No dia 11 de novembro de 2022, ela afirmou em seu perfil no Instagram que a atriz Mel Maia ficaria grávida do MC Daniel. A previsão causou alvoroço na época, pois Mel Maia já havia divulgado um vídeo informando que havia colocado um DIU, método contraceptivo, para evitar a gravidez.

Apesar do procedimento de implantação do DIU, a sensitiva garante que o bebê virá ao mundo mesmo assim, trazendo uma peculiaridade curiosa: "o bebê vai vir com o DIU na mão", disse ela em sua postagem.

Até o momento, Mel Maia não confirmou nenhuma informação sobre uma possível gravidez.