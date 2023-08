Mel Maia publica foto com MC Daniel e assume a volta do casal: 'A gente não se desgruda'

A atriz Mel Maia publicou uma foto em seu perfil do Instagram, na noite de segunda-feira (7), que confirma a retomada do relacionamento com o cantor MC Daniel. Após vários boatos e flagras dos artistas juntos, a publicação reforçou a volta do casal. Confira!

VEJA MAIS

Os fãs de Mel Maia e MC Daniel celebraram a notícia na publicação feita pela atriz. Com a legenda: “Imagina a cria? Num dá, a gente não se desgruda”, Mel publicou um carrossel de fotos com o cantor. Os seguidores reagiram e comentaram: “Tropa dos que apoiam os dois namorados”, “Tropa do memel”, “lindos”, “botão de quem já perdoou e tá feliz”, escreveram.