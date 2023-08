Mel Maia se irrita com fãs dando em cima de MC Daniel e dispara: ‘Eu sou invisível?’

Mel Maia utilizou os Stories do Instagram, na madrugada desta sábado (19), para confessar que estava irritada com o comportamento de uma fã de MC Daniel. Isso porque, segundo a atriz, a admiradora teria “dado em cima" do funkeiro enquanto o casal jantava em um restaurante de São Paulo.

Tudo começou quando o cantor mostrou Mel Maia de cara fechada e a questionado sobre o motivo, perguntando se tratava de ciúmes. Mais tarde, ela própria revelou o motivo da irritação em uma publicação nas redes sociais. “Meninas, eu só queria saber de uma coisa. Eu sou invisível por acaso? Por que vocês acham que vocês podem jogar para o meu namorado? Tipo, ficar olhando para ele, dando em cima”, perguntou irritada.

Em seguida, a atriz relatou que a fã não conseguia conversar com o MC sem ficar completamente vidrada nele.

“Tá num restaurante e não consegue nem conversar direito com a pessoa que está sentada na sua mesa. Tem que ficar completamente virada paro meu namorado, olhando para ele?”, disse, acrescentando que Daniel não costuma dar atenção para outra mulher que não seja a namorada.