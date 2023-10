Naldo se manifesta após ser acusado de cobrar R$ 50 para tirar foto: ‘Fizeram para ganhar ibope’

Naldo Benny utilizou as redes sociais para se defender da acusação de cobrar R$ 50 para tirar fotos com fãs. Segundo ele, o conteúdo foi manipulado e divulgado na internet com a intenção de prejudicá-lo. “Foi uma brincadeira! Alguém pegou só essa parte do vídeo, onde eu falo do valor para tirar a foto, e postou na internet”, disse em entrevista à colunista Fábia Oliveira.

O vídeo, em que supostamente o cantor aparece durante um evento cobrando pelo registro das imagens, começou a circular nas redes sociais na última quinta-feira (26). Nele, é possível ver um homem tirando uma carteira do bolso, pegando o dinheiro e entregando ao artista, que, em seguida, aparece pousando ao seu lado para fazer o registro.

“Às vezes brinco com a galera. Falo que hoje é sábado, é cinquenta reais. Brincadeira, não paga nada. Cortaram o vídeo. Eu não cobro não para tirar foto com os outros não. Aconteceu num evento de influenciadores, o cara fez para ganhar ibope, para ganhar engajamento, like, essas coisas”, reiterou.