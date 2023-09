Naldo diz ter aconselhado Bruno Mars antes de show no ‘The Town’

O cantor Naldo Benny, 44, revelou ter ensinado Bruno Mars a pronunciar as expressões ‘gatinha’ e ‘gostosa’. No último domingo (10), o artista norte-americano atraiu o público do Festival ‘The Town’, em São Paulo, com as gírias brasileiras.

VEJA MAIS

Em entrevista ao podcast ‘Flow’, Naldo disse ter conhecido Bruno Mars, e que já haviam trocado contato antes. Segundo ele, o havaiano fez uma ligação antes da apresentação, pedindo dicas para ‘deixar as ‘mina’ doida’.

“Coé Naldo, beleza? O que eu falo no show para deixar as ‘mina’ doida?”, contou ele sobre a ligação.

Acusado na internet de mentir sobre conhecer cantores americanos como Chris Brown, Naldo disse que ‘acha normal’. “Posso mostrar a prova do crime, mostrar tudo, nego vai falar ‘é mentira’”, disse. Em seguida, mostrou a imagem de perfil do contato que o ligou e o áudio recebido. Confira!

O compositor de ‘Exagerado’ também revelou que o vídeo postado por Bruno Mars, em agradecimento ao público brasileiro, foi uma sugestão dele e que o artista usou como referência seu videoclipe ‘Eu Só Preciso de Amor’.

“Obrigado São Paulo por duas noites incríveis. Eu amo vocês! Atenciosamente, seu Bruninho”, agredeceu Bruno Mars.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)