Seu Jorge tieta Bruno Mars após show no Festival The Town: 'Risos e muita resenha'

Seu Jorge também teve a oportunidade de tietar o cantor norte-americano Bruno Mars no último domingo (3), após o show do pop star no Festival ‘The Town’, em São Paulo. O artista compartilhou uma foto ao lado do havaino nos bastidores do evento, agradecendo pela oportunidade do reencontro após tocarem juntos no mesmo festival 10 anos atrás.

“Fazia mais ou menos 10 anos que a gente tocou no mesmo evento, aqui no Brasil. Na ocasião, não consegui encontrar pra conhecer e conversar. Depois de uma década, quis o destino que a gente se encontrasse novamente e aqui no Brasil”, escreveu Seu Jorge.

Na publicação, o cantor brasileiro também compartilhou o registro da namorada, Karina Barbieri, ao lado do astro. “Foi uma noite muito feliz e musical com diversos shows de artistas maravilhosos. Bruno, my brother, quero te agradecer demais pela noite de música, risos e muita resenha”, completou.

No último domingo, 03, Bruno Mars marcou o ‘The Town’ com um show único, considerado o melhor do evento. Durante a apresentação, um de seus músicos tocou “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó, e, além disso, simulou uma ligação se nomeando de ‘Bruninho’ para mandar o recado: ‘Quero você, gatinha’.

O cantor se apresenta novamente no evento neste domingo (10), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

