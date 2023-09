Pedro Sampaio se declara ao namorado: 'Meu chaveirinho'

Pedro Sampaio tem sido uma voz importante na luta pela aceitação do público LGBTQIA+, desde que se declarou como bissexual. O cantor foi um dos muitos famosos que compareceram ao segundo dia do The Town no último domingo, 3, em São Paulo.

Segundo uma entrevista do artista para o Gshow, não parece mas ele é tímido. "Meu namorado é mais tímido do que eu. Em alguns momentos estamos juntos, em outros não e isso é muito saudável, temos uma relação respeitosa. É entender que eu tenho uma carreira, ele também. Isso é algo que admiro muito nele, saber a hora que estamos juntos, que vamos aparecer. Isso faz parte de um bom relacionamento", declarou ao falar da relação com o atleta Henrique Meinke.

Pedro argumentou ainda que não gosta de compartilhar detalhes da vida pessoal. Ele acredita que é importante manter a privacidade, porque isso ajuda, inclusive, no processo criativo dele. "Acho que quando não nos sentimos invadidos conseguimos criar melhor". Considerado feliz no amor, o cantor afirmou ainda que aproveita para ficar junto do namorado sempre que tem um tempo livre. "Henrique tem admiração por mim e eu por ele. Fico feliz e sempre quando posso o levo comigo, porque ele é meu chaveirinho. Tomara que continue assim".

Confira trechos do trabalho de Pedro Sampaio:

