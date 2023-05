Reação de Alcione viraliza em encontro com Pedro Sampaio

As caras e bocas da cantora Alcione durante ensaio com Pedro Sampaio, na quarta-feira (24), para o Prêmio da Música Brasileira, viralizou nas redes sociais. Em um determinado momento do ensaio, o DJ mostrou uma versão remixada da música "Não Deixe o Samba Morrer", um dos maiores sucessos de Alcione.

O público reparou na reação da cantora com o remix. Os dois publicaram o encontro em seus perfis e o cantor e DJ descreveu o dia como inesquecível.

"Existem dias que são inesquecíveis, hoje foi um deles, ensaiei com a @alcioneamarrom e vamos nos apresentar juntos dia 31/5 ao vivo no @premiomusicabr te amo marrom! A ficha ainda não caiu....", escreveu ele.