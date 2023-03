Lollapalooza: Pedro Sampaio posta vídeo com participação da paraense Miss Tacacá

Pedro Sampaio resolveu ressaltar artistas LGBTQIA+ durante o show no Lollapalooza, na noite desta sexta-feira (24). Em determinado momento da apresentação, o artista mostrou um vídeo no telão atrás dele com diversos artistas, inclusive com a paraense Miss Tacacá. O momento foi registrado pela DJ, que publicou o registro nas redes sociais:

"Minha breve participação @lollapaloozabr esse ano 😭💕 no show do @pedrosampaio e ano que vai vamos emocionar💡✨", escreveu ela, no Instagram, pouco antes de apagar a publicação. A gravação também mostrou Lulu Santos e o próprio Pedro Sampaio, que recentemente se assumiu bissexual.

