Pedro Sampaio é acusado por fã de plágio em novo ‘hit’ com Pabllo Vittar: 'Copia, mas não faz igual'

A nova música lançada pelo DJ Pedro Sampaio em parceria com a cantora Pabllo Vittar, o hit nomeado como “Sal”, foi alvo de polêmica após internautas perceberem um possível plágio do cantor na letra do single. Nesta sexta-feira (11), a usuária Carol Prado publicou um print, em que mostra a letra de um músico chamado Bad Bunny, natural de Porto Rico, “traduzida” e a outra, o feat entre os artistas brasileiros. “Pode copiar, mas não faz igual”, ironizou.

VEJA MAIS

Os internautas apontaram semelhanças entre as duas canções, principalmente na letra. Ambas as músicas falam sobre uma garota que está curtindo o sol na praia e bebendo.

No começo do single, enquanto Bad Bunny canta: "Ela é callaíta (quietinha, em tradução livre) / mas é ousada, eu sei", em Sal a letra é: "Ela é quietinha / mas é safada". No refrão em Callaita, o porto-riquenho canta: "Se tem sol, tem praia / Se tem praia, tem álcool". Pedro Sampaio e Pabllo Vittar cantam: "Se tem sol, tem praia / Se tem praia, tem sal".

"O Pedro Sampaio até tenta cantar igual ao Bad Bunny, que mico", opinou um perfil.