Pedro Sampaio: cantores com mesmo nome causam confusão na Bahia; entenda

Já pensou se preparar para curtir um show de um cantor nacional e perceber - na hora - que não se tratava da mesma pessoa? Foi exatamente isso o que aconteceu com os moradores de Salvador, na Bahia (BA), no último domingo (26). A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa) divulgou que teria um evento com Pedro Sampaio, mas ao invés do badalado funkeiro, subiu no palco um cantor forrozeiro homônimo (com o mesmo nome), que mora na cidade de Xique-Xique, no interior baiano.

Por coincidência e por outros compromissos profissionais, o cantor e Dj Pedro Sampaio também estava na cidade. O dono dos hits "Dançarina" e "Galopa" publicou fotos nas redes sociais do momento em que almoçava no Pelourinho. Por conta dos indícios nas redes sociais, os fãs acreditaram que se tratava da mesma programação. A informação foi corrigida, por meio do twitter do DJ. "Galera de Salvador! Vi que está rolando uma confusão sobre eu tocar no Pelourinho hoje, mas a informação não procede! Estou na cidade para outros compromissos".

O artista local estava na grade das atrações ao lado de outros grupos como o Trio Anarrié, Forrozão Saperkinha, Forrozão Maria Bonita, Xote de Anjo e Jaguarana, além da banda Bailinho de Quinta.

Na web, os internautas ironizaram a situação.