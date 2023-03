DJ Pedro Sampaio está namorando modelo do Mato Grosso, diz jornal

Famoso pelos hits “Sentadão”, “Dançarina” e “No Chão Novinha", o DJ Pedro Sampaio está namorando o modelo e atleta Henrique Meinke, diz a reportagem do jornal Extra deste sábado (4). Segundo a coluna do Leo Dias, o companheiro de Sampaio tem 22 anos, é do estado do Mato Grosso e vive no Rio de Janeiro.

Aos 17 anos, Meinke foi convocado para a Seleção Brasileira escolar, ainda no seu estado natal. Posteriormente, o jovem se mudou para o Rio de Janeiro, onde jogou pelo Tijuca Tênis Clube e entrou na agência 40º Graus Models para trabalhar como modelo.

De acordo com a coluna, Pedro Sampaio e o modelo estão juntos há sete meses. Nesse tempo, o DJ já teria assumido o relacionamento para amigos próximos e familiares. Pabllo Vittar, Gkay e Álvaro Xaro já seguem o rapaz nas redes sociais.

O jornal Extra informou ainda que em janeiro deste ano, os dois aproveitaram alguns dias íntimos em Fernando de Noronha. O casal também esteve junto no Baile da Vogue, onde Pedro Sampaio se apresentou, e durante a sequência de shows do DJ no Carnaval.