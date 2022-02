Pedro Sampaio fala do remix de 'No Chão Novinha' em tecnomelody

O DJ Pedro Sampaio usou as redes sociais para comentar sobre o remix "No Chão Novinha", com Anitta, em ritmo de tecnomelody. Ele disse que ficou feliz com o convite do Spotify e escolheu a Dj Méury como forma de homenagear Belém e o gênero paraense.

"Estou muito feliz com essa oportunidade que o spotify me deu e convidei a Dj Méury, de Belém, pois quando estive lá ouvi muito que o tecnobrega sofre preconceito assim como o funk sofreu e ainda sofre. Por isso achei importante homenagear Belém e esse ritmo que é muito brasileiro. Conheçam mais sobre o tecnobrega", disse o artista.

Maria, ou DJ Méury como é conhecida, é de Cametá, e aos seis anos veio com a família para Belém. Aos 15 anos, começou a tocar em festas, mas passou a demonstrar interesse mesmo pela produção musical. Aos 18, em contato com vários produtores, ela passou a criar suas vinhetas e criar as primeiras músicas.

O novo remix está disponível no Spotify. Confira!