Erveira do Ver-o-Peso que dança com Anitta em videoclipe comemora aparição: 'Emocionada'; assista

O clipe “No Chão Novinha” estreou em clima de festa para quem marcou presença no Mercado Ver-o-Peso no dia em que Anitta apareceu de surpresa para a gravação. Uma das que comemorou ao ver seu rosto da superprodução foi a erveira Márcia Cardoso, que não teve uma simples participação no videoclipe, mas apareceu rebolando junto da cantora.

A estreia do clipe foi uma surpresa para a família, pois não sabiam se Márcia apareceria de fato na versão finalizada, como conta Eduarda Silva, sua filha. Em entrevista, ela contou que na manhã desta sexta, 10, a mãe estava bastante ansiosa para a estreia do videoclipe, e comemorou ainda mais ao se ver do lado de Anitta.

“Ela estava bastante animada e ansiosa. Todo mundo aqui estava ansioso para vê-la. Foi uma surpresa quando a Anitta puxou ela para dançar, e a gente não sabia se iria entrar no videoclipe”, conta Eduarda.

Márcia não esconde a felicidade depois de ver sua participação no videoclipe, e entrega que estava realmente esperando ansiosa depois que a data de lançamento foi anunciada. Mesmo assim, não tinha certeza se apareceria na edição final.

Orgulho em representar o Pará

“Vou ser sincera, não sabia que ia sair a parte onde eu danço com ela, porque eles fizeram várias filmagens, voltaram e fizeram várias vezes. A minha foi a primeira, depois eles já fizeram outras lá, e pensei que eu não iria sair”, relembra Márcia, que também celebra a exposição do local de seu trabalho. “Foi ótimo representar o Pará, porque uma erveira, da feira do Ver-o-Peso, de Belém do Pará, sair no clipe de Anitta foi muito legal. Gostei muito mesmo. Fiquei emocionada de me ver”, comemora.

A aparição no videoclipe de “No Chão Novinha” foi disputada, e Eduarda, que estava no dia da gravação junto a outras pessoas da família, conta que a interação de Anitta com sua mãe foi bastante espontânea. Márcia relembra o dia com alegria, uma segunda-feira que tinha tudo para ser mais um dia comum.

"A história do clipe foi uma coisa inesperada, aconteceu. Ela ia gravar no Ver-o-Peso e eu nem sabia que ia sair. Na hora, a produção falava pra gente assim: ‘quando tiver gravando, vocês tem que agir normal, vocês tem que estar normal, não olhem para ela, age normal como se estivesse chamando fregueses', e era isso o que eu estava fazendo. Só que na hora ela me puxou, me virou para a frente dela, começou a dançar e eu comecei a dançar com ela. Foi espontâneo, uma coisa do nada, aconteceu”, relembra Márcia, que também elogia Anitta. “Foi legal. Ela é muito bonita, muito educada, e famosa né”, diz.

Márcia trabalha na banca Chave de Ouro, de número 61, no setor de ervas do Mercado Ver-o-Peso. Ela divide o ofício com a mãe, Dona Maria.