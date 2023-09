Compositores de 'Evidências' devem ganhar R$ 2 mil por show de Bruno Mars no The Town

O cantor estadunidense Bruno Mars vai se apresentar pela segunda vez no festival The Town, neste domingo (10), e quem pode ganhar com a performance são os compositores de Evidências, sucesso da dupla Chitãozinho e Xororó. O evento ocorre no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

É que no show de Mars da semana passada, o tecladista John Fossit levantou o público ao tocar o hit sertanejo. Caso a dose seja repetida, os autores da música podem receber mais de R$ 2.000, segundo contas do jornal O Globo.

VEJA MAIS

"Todas as músicas executadas no festival recebem direitos no evento, da transmissão em TV aberta e fechada, além da TV on demand. Todas essas quatro modalidades de direitos são distribuídas pelo ECAD e aquele que se beneficia economicamente pelo uso da música é quem fica responsável por pagar ao ECAD. Nesse caso, a Rock World (organizadora do The Town), a Globo, o Globoplay e o Multishow", afirmou Ana Carolina, analista de royalties da ORB Music, ao O Globo.

“Quanto aos valores, existem diversas variáveis. Para a remuneração do show, por exemplo, o palco, a capacidade de público e o preço dos ingressos são alguns elementos que vão determinar o preço. No caso da televisão, o tempo de exibição é muito importante", completou.

Segundo o Ecad, a obrigação de pagamento do licenciamento musical é do organizador do evento.