Cobrindo só a parte de baixo, Gabriela Pugliesi posta foto na praia; confira

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi compartilhou, nesta terça-feira (10), nas redes sociais, uma foto na praia em que aparece só com a parte de baixo coberta. Nos comentários, ela foi elogiada pela boa forma. "Inspiração de todos os dias", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa", disse outra.

Marcela Fetter, um das melhores amigas da influenciadora, também deixou um comentário na publicação. "De quem é essa bundinha?", comentou a atriz.

Recentemente, Pugliesi disse que ainda não ficou com ninguém após o fim do casamento com Erasmo Viana em fevereiro. "Gente, como, se estamos em uma pandemia, em lockdown? Vou fazer com quem, com o Espírito Santo? Vai descer aqui? Haja vibrador", disse ao responder a pergunta de seguidor no Instagram.

Desde que Erasmo e Gabriela anunciaram a separação, muito se especula sobre o fim do relacionamento. Apesar de ter dito que perdoou o ex-marido, nenhum dos dois, no entanto, revelou qual foi o estopim.