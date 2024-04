Ozempic aumenta chances de engravidar? Saiba o efeito do medicamento na fertilidade

O Ozempic e o Mounjaro são medicamentos utilizado no tratamento de diabetes tipo 2. No entanto, mulheres vêm relatando nas redes sociais que descobriram uma gravidez acidental enquanto tomavam os remédios

Mas, esses tipos de medicação podem aumentar a fertilidade de quem pode engravidar? O ginecologista Luís Otávio Manes, em entrevista ao Metrópoles, adianta que isso pode acontecer.

O médico explica que o Ozempic e seus similares podem, sim, aumentar as chances de gravidez até em quem tem dificuldades. Esse efeito está ligado diretamente em mulheres com distúrbios metabólicos ligados à glicose, como a própria diabetes, a resistência à insulina e a obesidade.

Os distúrbios metabólicos geram um desequilíbrio no corpo que leva a pessoa a não produzir hormônios ligados à reprodução de forma regular, provocando quadros de anovulação (ausência da ovulação em alguns meses). Essa falta de ovulação diminui consideravelmente as chances de engravidar.

Ao usar o Ozempic e seus similares, a paciente regula a taxa de glicose no corpo e produz células reprodutivas de maneira regular.

“Mulheres que não ovulavam todos os meses passam a ovular de maneira regular e, obviamente, aumentam a probabilidade de engravidar. Além dessas situações, a medicação não ajuda em absolutamente nada na taxa de gravidez e nem na fertilidade”, considera Manes.

O ginecologista Nathan Ichikawa Ceschin, também ao Metrópoles, obstetra e especialista em reprodução humana, informa que as pessoas com índice de massa corporal (IMC) acima de 35 também têm maiores chances de sofrerem abortos espontâneos. Ao emagrecerem, os riscos de perda do bebê são menores.

“O fato de emagrecer, perder peso e melhorar a saúde impacta na fertilidade, ou seja, os 'bebês de Ozempic' podem ser um efeito indireto da medicação”, diz o médico, que é integrante da Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA). “Uma vez que se consegue eliminar o peso e diminuir o IMC, isso melhora as condições de ciclo menstrual”, completa Ceschin.

Pode tomar Ozempic para engravidar?

Não se deve tomar Ozempic e similares com o intuito de engravidar, de acordo com os especialistas. Os fabricantes dos remédios, inclusive, recomendam que o uso desses medicamentos seja suspenso ao menos dois meses antes da pessoa tentar engravidar ou interrompido assim que descobrir a gestação.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Vanessa Pinheiro)