'Bumbum de Ozempic': usuários do TikTok mostram efeito indesejado com uso do medicamento

O medicamento Ozempic se popularizou nos últimos meses por ser capaz de levar ao emagrecimento. Normalmente, este remédio é indicado para o tratamento de pacientes que possuem diabetes tipo 2, mas vem sendo utilizado por vários internautas para perder peso. Nesta semana, diversos usuários do TikTok relataram que o uso tem causado perda excessiva de massa na região dos glúteos.

Com a hashtag #ozempicbutt, internautas compartilham em vídeos a rotina de uso do medicamento. A administração é feita por meio de uma caneta injetável, encontrada no valor de R$700 a R$1000.

"Eu fiz brazilian butt lift (cirurgia para aumento dos glúteos) sete anos atrás e é assim que minha bunda ficou depois da 16ª aplicação do semaglutida. Nada para me gabar, apenas pele caída e celulite", mostrou uma usuária.

Os termos "rosto de Ozempic" e "dedos de Ozempic" viralizaram anteriormente na rede social após internautas exibirem a flacidez causada na face e a perda de medida nas mãos, ambos ocasionados pelo uso do medicamento. Uma das "TikTokers" brincou sobre o efeito causado no rosto e o do bumbum.

"Tudo se foi. Eu perdi toda a gordura na minha bunda. Sempre disse que se usasse Ozempic e perdesse gordura no rosto, faria uma plástica. Agora, eu estou pensando se deveria fazê-la nos glúteos", disse ela.

Quais as reações adversas do Ozempic?

Desconforto no aparelho digestivo;

Náuseas;

Vômitos;

Constipação ou diarreia;

Cefaleia;

Pesadelos;

Sensação de fraqueza;

Inflamação do pâncreas;

Reações alérgicas.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)