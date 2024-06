Ludmilla anuncia nova turnê 'Numanice #3' com show em Belém; veja a data

Após cancelar a turnê “In The House”, Ludmilla surpreendeu os fãs e anunciou nesta terça-feira (4) as datas e as cidades que vão receber a turnê “Numanice #3”. O projeto de pagode de Ludmilla passará por 16 cidades brasileiras, como Belém, e inclui apresentações no exterior, em Miami (EUA) e Portugal. O Numanice #3 começa no dia 17 de agosto e vai até junho de 2025.

A cantora compartilhou a novidade em suas redes sociais e disse que está super feliz para levar o projeto aos quatro cantos do país. A pré-venda dos ingressos para os shows começa na próxima quinta-feira (6).

“Estou muito empolgada para essa turnê. O ‘Numanice’ é um projeto que desenvolvi com muito carinho e amor, pensando em cada detalhe para levar alegria e boas vibrações para o público. Mal posso esperar para cantar e sambar com vocês!”, celebrou.

Confira as datas e lugares:

Salvador (BA) - 17/08

Lisboa (PT) - 28/09

Campinas (SP) - 12/10

Fortaleza (CE) - 19/10

Manaus (AM) - 20/10

Recife (PE) - 26/10

Belém (PA) - 02/09

São Paulo (SP) - 09/09

Rio de Janeiro (RJ) - 07/12

Curitiba (PR) - 15/12

Maracaípe (PE) - 28/12

Guaraparí (ES) - 11/01

Natal (RN) - 08/02

Belo Horizonte (MG) - 15/02

Niterói (RJ) - 13/04

Brasília (DF) - 03/05

Ribeirão Preto (SP) - 31/05

Florianópolis (SC) - a definir

Miami (EUA) - 07/06

