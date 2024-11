Viviane Batidão ensina o ‘endoida’ e ‘rock doido’ para Ludmilla no show Numanice em Belém

Na noite deste sábado (02/11), Viviane Batidão trouxe a energia paraense ao palco do Numanice, show de Ludmilla realizado no estádio Mangueirão, em Belém. Além de animar o público com seus sucessos, a artista local, que fez participação especial, também colocou o público para 'tremer' público com os tecnomelodys "Copo de Veneno" e "Menina do Jôb".

Viviane também ensinou algumas gírias locais para Ludmilla, como "rock doido" e "endoida", usadas para descrever momentos de grande animação e intensidade.

Além de Fafá de Belém e Viviane, Henry Freitas também subirá ao palco, trazendo um repertório diversificado, unindo à celebração para entregar ao público uma noite de shows com diferentes estilos e ritmos