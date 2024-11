Fafá de Belém canta hits paraenses no show Numanice, de Ludmilla, em Belém

Ludmilla recebeu a cantora Fafá de Belém no palco do seu show 'Numanice Belém', na noite deste sábado (02/11), no Mangueirão. A artista paraense animou o público cantando grandes hits muito conhecidos no Estado, como “Ao pôr do sol” e “Foi assim”.

Ela também cantou “Vermelho”, uma das músicas que fizeram grande sucesso na voz da intérprete e é uma das principais canções do Boi Garantido, de Parintins.

Em tom divertido, Fafá contou durante o show que estava em Salinas, na Praia do Atalaia, tomando banho de sol quando recebeu o convite. “Fiquei pensando o que vou cantar, vou cantar brega”, disse ela.