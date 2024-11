Ludmilla cita 'Ludbrisa' e revela amor pelo tecnomelody e culinária paraense

Na tarde deste sábado (02), Ludmilla realizou uma coletiva de imprensa antes de sua apresentação da turnê Numanice em Belém, no estádio Mangueirão.

Durante a conversa com jornalistas, Ludmilla revelou que é fã do tecnomelody, estilo musical característico do Pará. "A Ludmilla eu não sei, mas a Ludbrisa...", disse ela, entre risos, sugerindo que sua persona musical mais descontraída poderia aparecer para incorporar o ritmo no show.

Desde o fim da tarde, grande público já havia chegado ao Mangueirão para o show de Ludmilla. (Foto: Wagner Santana)

A cantora também relembrou com carinho suas visitas anteriores ao Pará. No ano passado, ela esteve no estado para uma festa de aniversário, ocasião em que provou o tacacá pela primeira vez e aprovou a experiência. Desta vez, ela revelou que tentou pedir "tacaraguejo" no hotel — um prato com caranguejo e tacacá —, mas não foi compreendida. "Eu amo a culinária daqui!", completou, em tom divertido.