Brunna Gonçalves conta os primeiros sintomas da gravidez: 'Muito sono'

Brunna Gonçalves compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que já está começando a sentir os primeiros sintomas da gravidez. A esposa da cantora Ludmilla anunciou que estava grávida do primeiro filho no último sábado (9), durante o show da turnê "Numanice 2", em São Paulo.

Segundo a dançarina, o sintoma mais notável da gravidez é o sono extremo. "Se tem uma coisa que eu tô sentindo é sono. Meu Deus do céu, o sono tá sendo eterno. Queria cochilar dez minutinhos antes de começar o 'Numanice'", brincou Brunna.

Em entrevista ao Fantástico, em dezembro de 2023 Ludmilla e Bruna contaram que haviam iniciado o processo de fertilização in vitro. Na época, as duas visitaram uma clínica de inseminação artificial em Miami, nos Estados Unidos, para se tornarem mães pela 1ª vez.

"Quando a gente foi nessa clínica, parecia que já estávamos grávidas, porque tivemos de fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho. Daqui a pouco vai ser o nosso neném ali na tela", contaram na entrevista.