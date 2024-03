Brunna Gonçalves surge com look avaliado em R$ 4 mil no navio de Ludmilla

Nesta quinta-feira (7), Brunna Gonçalves compartilhou fotos exibindo um look a bordo do Navio Numanice de Ludmilla, estimado em cerca de R$ 4 mil.

Ambas as peças são de uma famosa marca brasileira: o top vermelho de crochê em formato de coração no busto está disponível por R$ 599,90 no e-commerce, enquanto a saia com franjas em degradê tem o valor de R$ 3.299,90. Para completar o visual, Brunna ainda apostou em maxi brincos.

Nos comentários, não faltaram elogios à esposa de Ludmilla: "Linda, chic, estilosa, classuda, maravilhosa...🧡", escreveu uma fã. "Perfeição!! ✨", declarou outra. "Rainha, sim!", disse ainda uma terceira.