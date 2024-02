Brunna Gonçalves rebate críticas sobre férias: 'Fiquei o ano todo falando ‘me bate Ludmilla''

Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, recebeu críticas após publicar um vídeo ao lado da amada em um carro de luxo e escrever na legenda: "Play nas férias em Miami".

No X(ex-Twitter), os internautas logo começaram a zombar a bailarina, questionando sobre tirar férias de qual trabalho, já que, segundo os mesmos, Brunna é uma "esposa-troféu", insinuando que ela não trabalha e é sustentada pela Ludmilla. "Férias do que meu deus?", "Uai, você trabalha?" e "Férias de quê? Do carnaval?" foram algumas das perguntas.

Em resposta, Brunna rebateu com sarcasmo: "Fiquei o ano todo falando ‘me bate Ludmilla’ mona, precisava tirar umas férias né… Também sou filha de Deus!”.

Contextualizando, durante a canção “Maldivas” de Ludmilla, a dançarina faz uma participação especial e diz a frase usada na resposta. Mas teve também quem defendesse a bailarina: “Isso mesmo bru, com gente ignorante a gente responde com deboche”, escreveu um fã. “Brunna eu quero seu emprego para falar o ano todo ‘me bate Ludmilla’ também”, brincou outro.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)