Ludmilla e Brunna Gonçalves visitam clínica para gravidez in vitro em Miami

Se depender de Ludmilla e Brunna Gonçalves, um bebê deve vir em breve! O casal esteve em uma clínica de fertilização in vitro em Miami, na Flórida, nesta segunda-feira (6).

A visita ao centro de reprodução foi divulgada junto com uma foto das duas no perfil da clínica no Instagram, mas, logo depois foi excluída. Segundo a assessoria das artistas, Brunna é quem quer engravidar e o bebê deve vir após o longo processo de exames.

No início deste ano, Brunna já havia falado sobre a vontade de ter um filho. "Já sabemos quando a gente vai querer ter. A gente já sabe de tudo. Não vai ser neste ano, pois ainda temos muitos projetos profissionais. Ludmilla tem muitas músicas para lançar, eu quero empreender e em breve vou lançar um produto para cabelos com meu nome", afirmou a bailarina.

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, não conseguiu esconder a felicidade nas redes sociais. Entusiasmada, ela compartilhou a emoção pela chegada do bebê: "Eu estava doida por essa notícia. Enfim, ela veio. Estou muito feliz, muito alegre e grata a Deus. Agora vem meus babys, não é mais só promessa. Vão vir minhas crianças aí", disse ela.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com Ádna Figueira)