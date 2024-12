Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciam que serão mães de uma menina

Brunna Gonçalves e Ludmilla serão mães de uma menina! O casal preparou um cha revelação nesta terça-feira (17), no Rio de Janeiro, com a presença dos amigos e família. O momento tão aguardado pelas artistas aconteceu em um palco forrado de flores e balões, no qual a cantora e a dançarina ficaram posicionadas no centro, cercadas pelos convidados.

A festa para a revelação do sexo do "Baby Brumilla" começou no início da tarde e conta com uma programação de doze horas de comemoração. Entre as atrações, o evento teve apresentações do sambista Feyjão e da cantora Thami.

Em círculo, os convidados vestidos de branco fizeram uma contagem regressiva que terminou em um espatáculo de efeitos visuais, fumaça e tinta rosa. Veja: