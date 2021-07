Rose Miriam emancipa filhas gêmeas de Gugu Liberato

A viúva de Gugu Liberato, a médica Rose Miriam Di Matteo, emancipou as filhas gêmeas que teve com o apresentador, Marina e Sofia, de 17 anos.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal “Folha de S. Paulo” na quinta-feira (8), as irmãs de João Augusto, de 19, não estão gostando da falta de informações a respeito do inventário e da administração de bens do pai.

Ao morrer em 2019, Gugu dividiu sua herança entre os três filhos e os cinco sobrinhos, além de uma pensão vitalícia para a mãe, dona Maria do Céu.

De acordo com a publicação, o apresentador deixou R$ 193 milhões em uma conta, além de um estúdio de TV, postos de gasolina, terrenos e prédios comerciais, que somam R$ 1 bilhão.

Marina e Sofia foram com a mãe no advogado Nelson Willians, que defende a médica, porque as caçulas querem uma auditoria de forma independente e manifestaram interesse em depor ao juiz.

Ao mesmo tempo, estariam ao lado da mãe no processo de reconhecimento da união estável com o pai. Hoje em dia, a irmã do apresentador, a numeróloga Aparecida Liberato, é quem conduz o processo ao lado dos advogados Dilermando Cigagna Júnior e Carlos Regina.

Gugu e Rose se conheceram nos anos 1980 quando ela foi secretária de palco dele no programa “Viva a Noite”.