VÍDEO: paraense viraliza ao atar rede dentro de ônibus 'Geladão' em Belém e diverte a web

Os ônibus climatizados de Belém, chamados de "Geladões", estão circulando há quase dois meses e, desde então, têm proporcionado não apenas mais conforto térmico, mas também momentos inusitados e muito bom humor no transporte público. Entre as diversas reações dos passageiros ao ar-condicionado, uma cena viralizou nas redes sociais: um paraense decidiu aproveitar melhor "friozinho" e atou uma rede dentro de um dos coletivos.

O vídeo mostra influenciador digital paraense Romário Ferreira pendurando a rede no meio do ônibus, se deitando e começando a se embalar tranquilamente, como se estivesse em casa. Em outra publicação, ele aparece enrolado em um edredom e até finge estar dormindo.

Nas redes sociais do influenciador, o vídeo conta com mais de 150 mil visualizações no Instagram e 250 mil no TikTok. "Todo paraense raiz já pensou nisso uma vez 😂", comentou um seguidor. "Só acredito vendo🤔 eu vendo e não tô acreditando 😂", disse outro.

Não há uma lei específica que proíba pendurar redes nos ônibus, mas o regulamento do sistema de transporte coletivo da capital orienta que os passageiros sigam normas que garantam a segurança de todos durante os trajetos.