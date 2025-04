Transporte coletivo em Belém: saiba o valor de ônibus especiais e linhas para Mosqueiro

Na última sexta-feira (11), o prefeito Igor Normando anunciou em suas mídias sociais que o novo preço da passagem dos transportes de Belém será de R$ 4,60. A mudança do novo valor já está valendo a partir desta segunda-feira (14) nos ônibus da Região Metropolitana de Belém e alguns transportes de linhas especiais também tiveram seus valores alterados.

Apesar da alteração no preço das passagens, o prefeito prometeu outros benefícios para a população, como: novos ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade, além de passe livre nos domingos e feriados. “Esse é um valor menor do que o acordo feito pela gestão anterior que previa passagem a R$ 5, e muito inferior ao que queria o Setransbel [Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém]: R$ 5,80”, disse o gestor.

Novo valor da tarifa para ônibus especiais

Ônibus urbanos em Belém

Tarifa inteira: R$ 4,60

Meia passagem: R$ 2,30

Transporte complementar em Belém

Tarifa inteira: R$ 4,60

Meia passagem: R$ 2,30

Micro-ônibus seletivos

Tarifa inteira: R$ 7,40

Meia passagem: R$ 3,70

Ônibus entre Belém e Mosqueiro (e vice-versa)

Tarifa inteira: R$ 7,40

Meia passagem: R$ 3,70

Transporte suplementar em Mosqueiro

Tarifa inteira: R$ 4,60

Meia passagem: R$ 2,30

Transporte hidroviário Icoaraci-Cotijuba

De segunda a sexta-feira:

Inteira: R$ 4,60

Meia: R$ 2,30

Aos sábados, domingos e feriados:

Inteira: R$ 9,20

Meia: R$ 4,60

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)