Justiça decreta prisão de ex-marido de Ana Hickmann por não pagar pensão ao filho

A Justiça de São Paulo determinou a prisão civil de Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann. A decisão foi assinada pela juíza Renata Cristina Rosa da Costa Silva, da Vara de Família e Sucessões da cidade de Itu, no interior paulista, devido à ausência do pagamento da pensão alimentícia do filho do casal, Alezinho.

O portal Em Off divulgou que, desde janeiro, Alexandre deveria pagar R$ 4.500 por mês como pensão provisória, mas não fez os pagamentos nem apresentou justificativas consideradas válidas pela Justiça. A criança é representada no processo pela mãe, Ana Hickmann.

A apresentadora alega ainda que todas as responsabilidades financeiras com o menino têm sido arcadas exclusivamente por ela e ressalta que o ex-companheiro vem obtendo lucros com atividades profissionais diversas, como palestras, publicidades e aparições em podcasts.

Em sua defesa, Alexandre alegou dificuldades financeiras e desemprego, mas a juíza não aceitou os argumentos e destacou que a obrigação de sustentar o filho continua existindo, mesmo que o pai enfrente problemas econômicos ou tenha conflitos com a mãe da criança.

Por conta disso, foi decretada a prisão civil por 30 dias, como prevê a lei em casos de dívida de pensão. O mandado de prisão será expedido e pode ser cumprido junto com outras ordens, se houver.

Alexandre Correa usou seu perfil no Instagram para se manifestar após a solicitação da prisão feita. "Boa noite a todos. Venho mais uma vez me manifestar, trazendo a verdade dos fatos e narrando aquilo que a imprensa faz questão de não publicar", escreveu.

Em nota enviada a colunista Fabia Oliveira do Metrópoles, Alexandre diz que a inadimplência não está relacionada a má vontade ou descaso, mas sim a um bloqueio total de seus recursos financeiros e que há mais de um ano e meio ele está sem acesso a contas bancárias, cartões de crédito e às empresas das quais foi sócio por quase 25 anos.