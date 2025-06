Wanderley Andrade sofre acidente de carro na PA-370; saiba detalhes

O cantor Wanderley Andrade sofreu um acidente de carro na manhã desta quinta-feira (26), na PA-370, entre as cidades de Santarém e Uruará, no sudoeste do Pará. O veículo onde o artista estava capotou enquanto ele seguia viagem para Altamira, onde teria apresentação marcada na Festa do Chocolate.

Apesar do susto, Wanderley teve apenas pequenas escoriações e uma luxação no ombro. O cantor foi atendido em um hospital da região, recebeu cuidados médicos e já recebeu alta. O motorista do veículo permanece hospitalizado.

Mesmo após o acidente, o cantor confirmou que seguirá viagem e irá manter a agenda de shows em Altamira normalmente.

(Gustavo Vilhena, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em Oliberal.com)