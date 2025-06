Murilo Huff rebate acusação de mãe de Marília Mendonça sobre pensão de Léo: 'R$ 15 mil por mês'

O caso envolvendo o cantor sertanejo Murilo Huff e a mãe da cantora Marília Mendonça, dona Ruth Moreira, ganhou um novo capítulo na última terça-feira (24/06), após o artista usar as redes sociais para rebater publicamente a acusação de que não estaria pagando pensão alimentícia ao filho Léo. A afirmação foi feita por Dona Ruth em meio à disputa judicial pela guarda do menino, que vem se desenrolando na Justiça.

Em uma publicação feita nos Stories do Instagram, Murilo classificou as declarações como falsas e afirmou estar sendo alvo de ataques injustos. “São tantas mentiras que fica até difícil responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar, a mentira vira verdade”, escreveu o cantor.

Na sequência, o artista detalhou os gastos mensais que afirma arcar com o filho. Segundo Murilo, a escola de Léo custa R$ 2,6 mil por mês, o plano de saúde R$ 1,2 mil, sessões de psicoterapia R$ 2,8 mil e o serviço de babá com formação em enfermagem chega a R$ 5 mil. O cantor ainda destacou os custos com o tratamento da diabetes da criança, estimados em R$ 4 mil mensais, além de consultas médicas e aulas de bateria realizadas em casa. “Mais de R$ 15 mil por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim”, afirmou.

Para sustentar a declaração, Murilo compartilhou comprovantes de pagamento, entre eles a anuidade da escola no valor de R$ 30.844,02 e uma nota fiscal de R$ 9.100 referente ao acompanhamento psicológico.

O cantor reforçou que não buscava confronto, mas apenas se defender. “Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai. Só estou postando para me defender da acusação mentirosa de que não pago nada, e mostrar o quanto estão inventando mentiras para me descredibilizar. Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir falarem tantas mentiras a meu respeito”, escreveu.

No mesmo dia, a mãe da cantora Marília Mendonça publicou uma nota também nas redes sociais, na qual afirmou que sempre zelou pelo bem-estar do neto desde o nascimento e que Murilo nunca pagou pensão. “O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele”, declarou.