Murilo Huff se pronuncia após pedir guarda do filho com Marília Mendonça: 'a verdade prevalecerá'

Murilo Neiff, que teve o filho Leo com a cantora Marília Mendonça, se pronunciou pela primeira vez nesta segunda-feira pronunciou publicamente pela primeira vez após vir a tona a informação que ele teria entrado na Justiça pra pedir a guarda unilateral da criança. Ele e a avó materna do menino, Ruth Moreira, mãe da artista, dividiam a guarda desde a morte de Marília, em 2021.

Em um comunicado feito no story do Instagram, noite desta segunda-feira (24), o cantor afirmou que nunca faria esse pedido sem razões, pois não tem a intenção de afastar o filho da família materna. No entanto, teve que recorrer à Justiça após tudo o que descobriu nos últimos meses, sem revelar o que seria.

“Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente, não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois estão em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá!”, escreveu. “Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo." escreveu o cantor.

Murilo publicou um segundo story reforçando seu compromisso com o filho: "No último ano fiz uma média de 13 de shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí a noite e dormi em casa. Meu filho convive TODOS OS DIAS comigo e com a minha família".