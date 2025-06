Humorista Carioca critica livros escolares do filho: 'Estou pagando, isso não vai!'

O humorista Márvio Lúcio, mais conhecido como Carioca, gerou polêmica nas redes sociais ao revelar que proíbe o filho de ler alguns livros indicados pela escola por considerá-los “doutrinadores”. As declarações foram feitas durante entrevista ao podcast Brasil Paralelo e provocaram reações divididas entre internautas.

Pai de duas crianças com a influenciadora Paola Machado, Carioca afirmou que acompanha de perto o material didático passado ao filho. “Tem livros que eu não autorizo na escola. Isso aqui não vai, tá? Não, eu estou pagando. Isso não vai”, disse, revelando que chegou a orientar o filho a se retirar da sala quando o conteúdo considerado inadequado é apresentado.

Segundo o humorista, a atitude provocou um confronto com a direção da escola. "Meu filho se levanta e se retira da sala quando começa a aula. Aí a diretora veio me peitar: ‘você está fazendo uma coisa muito grave para o seu filho!’ Eu falei: ‘eu? Estou ensinando o que você não sabe ensinar’. E ela falou: ‘o quê?’. E eu: ‘coragem! Porque no mudo é preciso coragem, e ele já tem'", completou.

O comediante destacou que recebeu apoio de outros pais, como a mãe de um colega do filho, que o elogiou pela postura. "Me liga e fala: ‘nossa, que incrível o que você está fazendo nessa aula!’ Falei: ‘faça o mesmo pelo seu filho’. ‘Então, veja bem!’ Falei para ela: ‘ser obrigado, para mim, não quer dizer muita coisa, não’. Não quer fazer a parte de vocês? Eu faço a minha!", acrescentou.