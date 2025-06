Conheça 10 doramas mais assistidos pelos brasileiros no Viki (parte 1)

A plataforma Viki é um dos streamings mais acessados pelo dorameiros e dorameiras para consumir as séries asiáticas. Com um vasto catálogo e uma diversidade de produções, tem aqueles que são os queridinhos dos fãs. Por conta disso, separamos o Top-10 dos seriados. Nesta primeira parte, listamos os cinco primeiros.

A maioria são indicações de C-dramas. Dentre eles está o dorama "Disputa Mortal", também conhecido como "Feud", e é estrelado por Bai Lu, Joseph Zeng, He Rui Xian e Chen Xin Hai. A história é sobre um conto de fadas de sorte e azar, em que uma mulher acreditava que a sua vida jamais mudaria. Mas ela acaba se casando com o lorde supremo, mas logo eles brigam e um plano de vingança se inicia.

VEJA MAIS

A direção é por conta de Guo Hao e Zhi Lei. O roteiro é assinado por Xiao Xiang Dong Er.

Confira o Top-10 de doramas do Viki:

1. Dorama "A Primeira Noite com o Duque"

Sinopse: Uma universitária vê sua alma ser transportada para o corpo de uma personagem secundária da sua novela favorita. Lá, ela vai viver diversas aventuras, enquanto tenta se adaptar à nova rotina. Ela chega a conhecer o protagonista e, depois de uma noite juntos, ele fica decidido que eles precisam se casar. Porém, a jovem passa a fazer com que ele se apaixone pela personagem principal.

Elenco: Seohyun, Taecyeon, Kwon Han-sol, Seo Bum-june, Chi Hae-won e Lee Tae-sun

Número de episódios: 12

Gênero: Romance

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Prisioneiros da Beleza"

Sinopse: Uma mulher é forçada a se casar com um homem de uma família rival. No início do relacionamento, eles não se dão bem por conta do longo histórico de conflito entre os clãs. Acontece que, aos poucos, algumas situações acontecem e eles percebem certa afinidade. O tempo será responsável para que essa convivência forçada se torne amor.

Elenco: Song Zu Er, Liu Yu Ning, Xuan Lu e Liu Duan Duan

Número de episódios: 36

Gênero: Romance e Época

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Segunda Chance no Amor"

Sinopse: Uma mecânica termina o relacionamento devido a problemas com álcool. Ela retorna para a sua cidade natal e lá reencontra um antigo amigo, que agora é médico. Enquanto ela tenta superar o vício, ele dá palestras sobre os perigos da bebida.

Elenco: Choi Soo-young e Gong Myoung

Número de episódios: 12

Gênero: Comédia Romântica

Onde assistir: Viki

4. Dorama "Disputa Mortal" ("Feud")

Sinopse: Uma discípula de baixo escalão acreditava que a sua vida nunca mudaria. Tudo muda quando o lorde supremo decide que ela será sua esposa e companheira de cultivo espiritual. Apesar dessa sorte, o azar vem junto quando um mal-entendido acontece entre os dois e ela acaba morrendo. Esse é o início de uma vingança.

Elenco: Bai Lu, Joseph Zeng, He Rui Xian e Chen Xin Hai

Número de episódios: 24

Gênero: Romance e Fantasia

Onde assistir: Viki

5. Dorama "Apaixone-se Intensamente"

O dorama "Apaixone-se Intensamente" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Um mal-entendido faz dois alunos do ensino médio se aproximarem, ainda que eles tenham personalidades diferentes. Enquanto eles fazem brincadeiras um com o outro, o tempo transforma isso em flertes. Assim, a relação deles fica ainda mais íntima e duradoura.

Elenco: Liu Hao Cun e Wang An Yu

Número de episódios: 24

Gênero: Romance e Drama

Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)